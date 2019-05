Nasconde due auto rubate e un jammer nel box di casa: scoperto e denunciato

Aveva nascosto nel box di casa due auto rubate alcuni jammeér, apparecchi utilizzati dai ladri per disturbare i segnali radio delle auto. E per lui è scattata una denuncia a piede libero per ricettazione. È successo nei giorni scorsi a Brugherio, nei guai un 35enne albanese già noto alle forze dell'ordine.

I militari lo avevano fermato durante un controllo del territorio e avevano trovato all'interno della sua auto diversi arnesi da scasso e duplicati di chiavi di automobili. Sono così scattati gli accertamenti e a casa sua, nel box, è stata trovata una Toyota C-Hr rubata a Brugherio il 14 maggio e un'altra Toyota C-Hr rubata a Brugherio il 15 maggio, oltre a diverse apparecchiature per il disturbo dei segnali radio. Le auto sono state recuperate dai carabinieri e restituite ai legittimi proprietari.