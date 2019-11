Furto al bar in piazza San Paolo a Monza, forzano la porta e rubano l'incasso

Furto al bar a Monza. Nella nottata di mercoledì ignoti - forse un ladro solitario - si sono introdotti all'interno dei locali del bar Borgo in piazza San Paolo, rubando l'incasso.

In seguito all'accaduto nel bar in centro Monza è intervenuta una volante della polizia di Stato che ha effettuato un sopralluogo e avviato le indagini per rintracciare il responsabile. Secondo quanto è emerso i malviventi sarebbero riusciti a introdursi nei locali tramite l'effrazione della porta di ingresso. Indagini in corso.