Guida un'auto senza patente e senza assicurazione in Valassina: denunciato 33enne

Guidava un'auto senza patente e senza assicurazione. Un uomo di origine marocchina, irregolare in Italia, martedì è stato pizzicato al volante di una Fiat Cinquecento dagli agenti della polizia stradale di Seregno lungo la Valassina.

Il personale in servizio ha fermato la vettura per un controllo a ridosso dello svincolo per la tangenziale Nord: i due uomini a bordo - il conducente 33enne e un connazionale di 24 anni - sono risultati irregolari sul territorio italiano. L'uomo al volante inoltre ha esibito una patente di guida che è risultata falsa: il 33enne è stato denunciato e ora rischia la reclusione da 4 mesi a 2 anni. Il veicolo inoltre era sprovvisto di assicurazione e per l'uomo è scattata una multa di 868 euro.

Entrambi sono stati accompagnati presso l'Ufficio Immigrazione della Questura di Monza e della Brianza per gli accertamenti necessari.