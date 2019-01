Si ubriaca e finisce con l'auto sui binari: treni fermi per due ore

È finito con l'auto sui binari della ferrovia dopo essersi ubriacato. L'episodio è accaduto a Camnago a Lentate sul Seveso nella serata di domenica 20 gennaio, dopo le 22. A causa dell'incidente la circolazione dei treni è rimasta sospesa per due ore.

Alla guida dell'auto, una Peugeot station wagon, un uomo di 43 anni di nazionalità nigeriana, che è entrato in stazione passando attraverso un accesso riservato ai pedoni. Il veicolo è finito a ridosso dei binari, dopo aver percorso un paio di centinaia di metri sulla banchina, ed è poi rimasto incastrato. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco.

L'aggressione ai militari

Il 42enne è stato denunciato dai carabinieri di Seregno per guida in stato di ebbrezza, interruzione di pubblico servizio, rifiuto dell’accertamento dell’alcoltest, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. L'uomo, infatti ha anche aggredito i militari che gli hanno proposto l’alcoltest. Al nigeriano, infine, è stata ritirata la patente.

Circolazione in tilt

Pesanti le ripercussioni sulla circolazione ferroviaria. Un treno fermo in stazione non è più riuscito a ripartire. Sulle linee Trenord decine di treni sono stati soppressi o hanno subito pesanti ritardi, per circa due ore e mezza. Un carroattrezzi ha tentato di spostare l’auto dai binari, ma non è stato possibile. Per riuscire a rimuoverla, sono stati necessari l’intervento e i mezzi dei vigili del fuoco di Cantù.