Incidente stradale in via Boito, auto si ribalta: soccorso 79enne

Un'auto ribaltata, alcuni veicoli parcheggiati danneggiati e un uomo soccorso da un'ambulanza. Attimi di paura lunedì mattina a Monza dove una Hyundai, poco prima delle 12.30, ha perso il controllo e si è ribaltata danneggiando alcuni veicoli in sosta nel tratto.

E' successo all'altezza di via Boito/via della Birona dove sono intervenuti i mezzi di emergenza del 118 con un'ambulanza e un'automedica, i vigili del fuoco da Lissone e gli agenti della polizia locale del comando di via Marsala che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. L'area è stata messa in sicurezza fino all'arrivo del carroattrezzi del Soccorso Agliata che ha rimosso il veicolo e liberato la carreggiata.

A bordo del mezzo ribaltato viaggiava un uomo di 79 anni che è stato soccorso dal personale sanitario e accompagnato in codice verde in ospedale per accertamenti.