Monza, in autobus senza biglietti né documenti: due denunciati

Due giovani di 23 e 26 anni sono stati denunciati dalla polizia di Monza il 6 luglio, in tardo pomeriggio. Erano le sette e mezza quando i controllori dell'autobus 314 hanno chiesto il titolo di viaggio ai due, un maliano regolare in Italia e un nigeriano richiedente asilo.

I due, però, non avevano i biglietti e si sono anche rifiutati di esibire i documenti d'identità. Così il controllore ha chiesto l'intervento della volante. Gli agenti hanno proceduto a denunciare i due giovani: uno per avere rifiutato di declinare le proprie generalità, uno per la violazione della legge sull'immigrazione perché non aveva con sé il documento necessario, da esibire su richiesta delle forze dell'ordine.