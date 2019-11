Auto in divieto di sosta bloccano autobus a Monza in via Zucchi

Diverse auto parcheggiate in divieto di sosta sul lato della strada e una lasciata con la parte posteriore più sporgente rispetto alle altre. E in un attimo la strada si trasforma in un "imbuto" senza via di uscita per un autobus di linea.

E' successo a Monza, in via Zucchi, qualche metro prima della clinica, quando un mezzo della linea Z206 diretto in stazione intorno alle 14 è rimasto bloccato in centro città a causa delle auto parcheggiate in divieto di sosta. E insieme al mezzo dell'azienda di trasporto pubblico anche tutti i veicoli che si sono ritrovati nella morsa del traffico tra via Zucchi e via Appiani incolonnati senza via di uscita.

Sul posto è intervenuta la polizia locale che ha proceduto a sanzionare le violazioni ai sensi del codice della strada e la situazione è tornata alla normalità senza che fosse necessario l'intervento del carro-attrezzi.