Ornago, dall'autopsia ancora nessuna certezza sulla causa della morte di madre e figlia

Si continua a indagare sul giallo di Ornago. E' stata eseguita l'autopsia sui cadaveri di Amalia Villa e Marinella Ronco.

Dall'esame autoptico effettuato in seguito al rinvenimento dei cadaveri di madre e figlia a Ornago, nella camera da letto dell'appartamento di via Santuario che le due donne condividevano con il fratello e zio Paolo Villa, non sono però emersi elementi che riuscirebbero a definire con certezza la causa delle morte. E le indagini sono ancora in corso.

Sulla madre, Amalia Villa, 85 anni, non sarebbero state rinvenute ferite e questo dettaglio potrebbe complicare ancora di più il giallo del duplice omicidio per il quale, al momento, l'unico indagato è Paolo Villa. Secondo quanto emerso invece sul corpo di Marinella Ronco ci sarebbero alcune ferite: una al polso che però potrebbe non essere stata determinante per la morte e altre lesioni su cui sono in corso ulteriori accertamenti in quanto la donna risulta soffrisse di varie patologie tra cui il diabete.

Per fare chiarezza sul presunto omicidio di Ornago ora gli inquirenti attendono i riscontri degli esami esami tossicologici per escludere che le due donne abbiano assunto qualche sostanza letale e gli accertamenti istologici. I risultati che emergeranno poi saranno da confrontare con i riscontri delle indagini dei Ris che la scorsa settimana hanno effettuato un lungo sopralluogo nell'appartamento. Intanto dallo scorso 11 febbraio Paolo Villa, accusato di duplice omicidio, è in carcere a Monza.