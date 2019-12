Stop alla velocità sulle strade a Limbiate, installati tre rilevatori

Il comune di Limbiate dichiara "guerra" alla velocità sulle strade cittadine. Nella giornata di lunedì - come reso noto dal municipio - sono stati installati i dissuasori di velocità lungo tre delle strade ad alta percorrenza sul territorio comunale.

I dispositivi sono stati posizionati lungo le arterie in cui i cittadini avevano segnalato la presenza di criticità legate alla velocità sostenuta di percorrenza dei veicoli in viale Dei Mille, viale Lombardia e via Mascagni.

"Il provvedimento garantirà così maggiore sicurezza sulle strade: confidiamo che i cittadini riducano la velocità anche laddove non ci sono i limitatori" rendono noto dal comune.