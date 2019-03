Oltre centosessantamila multe in un anno per l'autovelox di viale Fulvio Testi

Oltre centosessantamila multe in un anno, poco più di 18 all'ora. Questo il record di multe "staccate" dal'autovelox di viale Fulvio Testi, a Milano. L'occhio elettronico in cui tantissimi monzesi e brianzoli si imbattono quotidianamente nel 2017, anno di installazione, ha rilevato 20.619 infrazioni, nel 2018 addirittura 162.379, guadagnandosi così il record di multe tra i sette apparecchi di controllo della velocità installati nel capoluogo lombardo recentemente.

I dati sono stati forniti dal comune alla consigliera comunale del gruppo misto Silvia Sardone che aveva depositato un'interrogazione in consiglio comunale. Una media di 584 multe al giorno, praticamente 24 multe all'ora: una ogni due minuti e mezzo per gli autovelox di Milano installati nel 2017 in via Missaglia, Viale Parri, Viale Palmanova, via Ferrari e Viale Fulvio Testi.

"È inutile che la sinistra parli di sicurezza stradale – ha chiosato la consigliera comunale in una nota – perché gli incidenti non si prevengono certo costringendo le auto a procedere a passo di lumaca: mettendo insieme autovelox e limiti di velocità incomprensibili si vuole solo fare cassa sulla pelle di cittadini e persone che si recano a Milano per lavoro".

I dati dei nuovi autovelox di Milano