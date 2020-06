Perseguita ex cliente con 200 cause, avvocato condannato per stalking processuale

Oltre 200 cause civili e penali intentate contro un ex cliente in nove anni come ritorsione contro la decisione di interrompere la collaborazione professionale avanzata da quest'ultimo. Un vero e proprio "stalking giudiziario" finito con una condanna e l'interdizione dalla professione per un avvocato di Usmate Velate.

Il professionista è stato infatti condannato in primo grado dal tribunale di Monza a quattro anni di reclusione e all'interdizione dalla professione per cinque anni, accusato di stalking giudiziario nei confronti di un imprenditore brianzolo. Si tratta della prima condanna in Italia per questo tipo di reato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Secondo quanto emerso dalle indagini coordinate dal pm di Monza Michela Versini, l'avvocato avrebbe intentato oltre 200 cause civili e penali nei confronti di un imprenditore, suo ex cliente, da quando nel 2011, l'uomo avrebbe deciso di porre fine alla loro collaborazione professionale. "Con il ricorso sistematico e strumentale ad incessanti e infondate azioni giudiziarie" il professionista - secondo il capo di imputazione - "arrecava molestie" all'imprenditore e alla sua famiglia "costringendoli a modificare le loro abitudini di vita ed esponendoli a continue spese processuali e a gravi ricadute sul piano dell'immagine professionale e personale".