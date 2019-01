Uomo azzannato da un cane in strada

Un uomo di 66 anni è stato azzannato da un cane nel pomeriggio i venerdì 4 gennaio in via Marelli a Monza (quartiere San Fruttuoso). Tutto è accaduto intorno alle 13.30 quando l'uomo, che stava passeggiando in compagnia di un anziano, hanno visto arrivarsi addosso un cane di grossa taglia. L'animale si è avvicinato ai due e ha morso il 66enne.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della polizia locale. L'uomo è stato soccorso sul posto dai sanitari del 118 ed è stato accompagnato in codice giallo al pronto soccorso. Il cane è stato rintracciato e trasferito nel canile Fusi di Lissone.