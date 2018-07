Paura al Parco di Monza, bimbo di 5 anni resta incastrato nel risciò: trasportato all'ospedale

Attimi di tensione nella tarda mattinata di martedì 10 luglio ap Parco di Monza dove un bimbo di 5 anni è rimasto incastrato dentro a un risciò.

Tutto è accaduto intorno alle 11.40 nei pressi della Cascina del Sole, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che sono riusciti a liberare il piccolo dopo oltre venti minuti. Fortunatamente il bambino non ha riportato ferite gravi, solo la gamba sinistra mostrava i segni di una leggera compressione, per questo è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo di Monza per accertamenti.