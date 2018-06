Monza, bimba di sei anni cade a scuola: ricoverata in codice rosso al San Gerardo

Una bimba di sei anni ricoverata d'urgenza in prognosi riservata. E uno degli ultimi pomeriggi di scuola che si tinge con i colori della tragedia. È successo mercoledì 6 giugno alla scuola elementare Omero di Monza, protagonista del fatto una bambina di 6 anni.

Tutto è accaduto intorno alle 15.30 quando la piccola, secondo quanto riferito dall'azienda regionale di emergenza urgenza, sarebbe caduta a suolo dopo essere inciampata. In via Omero sono intervenuti i sanitari del 118 che l'hanno trasportata in codice rosso al nosocomio cittadino.

Non è ancora chiaro cosa sia accaduto. Per il momento la scuola, contattata telefonicamente da MonzaToday, ha deciso di non rilasciare alcuna dichiarazione.