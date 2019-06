Gioca con le chiavi e resta bloccata in macchina, bimba di un anno salvata a Vimercate

Stava giocherellando con le chiavi della vettura mentre la mamma la sistemava sul seggiolino prima di partire. Per sbaglio la piccola ha schiacciato il tasto della chiusura automatica proprio quando la donna aveva chiuso le porte pronta a mettersi al volante e si è rinchiusa nella vettura, lasciando la mamma fuori. Attimi di paura martedì pomeriggio a Vimercate.

In piazza Marconi sono intervenuti gli agenti della polizia locale del comune brianzolo insieme ai vigili del fuoco del comando cittadino che hanno liberato la piccola dall'auto. Per mettere in salvo la bambina, di appena un anno, i pompieri hanno dovuto rompere il vetro di un finestrino e aprire manualmente il veicolo vista l'esigenza di intervenire in tempi brevi anche a causa delle alte temperature della giornata estiva.

La piccola è stata liberata in meno di un quarto d'ora e ha riabbracciato la mamma.