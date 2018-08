Bimba di 8 mesi muore in ospedale: a nulla servono i tentativi di rianimazione

Una bambina di 8 mesi è deceduta all'ospedale di Merate nelle scorse ore. La magistratura ha disposto l'autopsia sul corpo della piccola.

La famiglia è vimercatese e vive a Osnago; la piccola aveva anche una sorellina.

Secondo quanto è trapelato, la piccola aveva manifestato malessere di leve entità lunedì: nausea, un po' di vomito. La situazione non sembrava preoccupante. I sintomi si sono però acuiti e si era deciso di portarla in ospedale martedì mattina. Qui la situazione è drasticamente peggiorata.

A Merate, al pronto soccorso, i sanitari hanno subito capito che non si trattava di un banale malanno e hanno ricoverato la piccola in codice rosso. Nonostante tutti i tentativi di rianimazione, la bimba non ce l'ha fatta.

L'autorità giudiziaria ha ora acquisito le cartelle cliniche e si procederà all'esame autoptico per capire le cause della tragedia che ha scosso una famiglia e l'intera comunità di Osnago.