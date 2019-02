Bimba di tre anni esce di casa e si perde in mezzo al traffico: salvata dai carabinieri

Era sola in mezzo alla strada. Spaventata. Per lei sono stati momenti di panico, ma fortunatamente è stata salvata dai carabinieri e dopo poco ha potuto riabbracciare la mamma. È successo nella mattinata di mercoledì 20 febbraio in via Alcide De Gasperi a Giussano, protagonista della vicenda una bimba di tre anni.

Secondo una ricostruzione dei carabinieri di Seregno la piccola, mentre era in casa con la madre, avrebbe aperto prima la porta di casa, poi il cancello condominiale. Infine sarebbe uscita per strada. Dopo pochi passi si è trovata sola in mezzo al traffico di via Alcide De Gasperi. A notarla di fronte all'ufficio postale e a segnalare la sua presenza ai carabinieri sono stati diversi passanti.

Sul posto sono intervenuti i militari della caserma di Giussano che hanno preso in consegna la piccola e, dopo averla affidata ai servizi sociali comunali hanno rintracciato la madre, una cittadina ucraina di 24 anni.

La piccola ha potuto riabbracciare la madre poco dopo. Un'avventura a lieto fine, fortunatamente, frutto di un gesto di troppa intraprendenza da parte della piccola: i carabinieri, infatti, hanno fatto sapere che non sono "emerse particolari controindicazioni".