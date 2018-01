Bimba di otto anni soccorsa in casa: ustionata dal pentolino di acqua bollente

Una bambina di otto anni nella serata di lunedì è stata soccorsa in casa da un'ambulanza della Croce Bianca di Giussano per un'ustione.

I fatti, come riferisce La Provincia di Como, sono avvenuti in un condominio di via Tre Venezie, a Perticato, nella frazione comune comasco di Mariano Comense al confine con la Brianza. La piccola è stata soccorsa dal 118 a causa di ustioni sulle gambe e alla pancia provocate, secondo una prima ricostruzione, dal rovesciamento di un pentolino di acqua bollente.

La bambina è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Niguarda di Milano.