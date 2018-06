Si rovescia la tazza con acqua bollente, bimba di un anno ustionata al braccio

Una bambina di un anno è stata soccorsa da un'ambulanza e un'automedica preallertate in codice rosso per un'ustione. L'incidente domestico è avvenuto nella mattinata di giovedì, in via Luca della Robbia, a Monza.

L'allarme è scattato intorno alle 10 quando una chiamata di emergenza ha richiesto l'invio dei soccorsi al civico 28 dove all'interno di uno stabile, per cause in corso di accertamento, una bambina di un anno si è ustionata il braccio destro con dell'acqua bollente che si sarebbe accidentalmente rovesciata da una tazza scaldata nel micronde.

La piccola è stata medicata dai sanitari del 118 e trasferita in codice giallo all'ospedale Niguarda di Milano in ambulanza. In via Luca Della Robbia è intervenuta anche la polizia di Stato.