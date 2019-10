Cesano Maderno, "Bambini maltrattati all'asilo": due maestre sospese

Per nove mesi non potranno più insegnare e sono finite sotto indagine. Al centro della questione ci sono due maestre della scuola dell'infanzia Calastri di Cesano Maderno, in provincia di Monza e Brianza; vittime del fatto alcuni bambini che, secondo quanto trapelato in un articolo del Cosera firmato da Federico Berni, sarebbero stati maltrattati proprio all'interno delle aule.

Le indagini sono state svolte dai militari di Cesano Maderno. Accertamenti, svolti ricorrendo a intercettazioni audio e video, delicati anche perché le presunte vittime sono dei bambini che hanno dai tre ai cinque anni. Bimbi che, stando quanto emerso finora, sarebbero stati vessati soprattutto sul piano psicologico attraverso urla, insulti, castighi e in qualche caso addirittura fisicamente con qualche spintone.

Ad accorgersi di tutto sono stati i genitori che hanno notato i primi segnali di disagio proprio all'interno delle mura di casa dove i piccoli cadevano in crisi di panico. E poi pianti e silenzi ostinati.

Le insegnanti, stando a quanto trapelato sulle colonne del quotidiano di via Solferino, sono state interrogate dal giudice per le indagini preliminari Emanuela Corbetta prima dell'emissione del provvedimento chiesto dal Pm Michela Versini. E dopo il confronto avrebbero comunque deciso di autosospendersi.

Varedo, maestra maltratta i bambini in classe: condannata

Un fatto simile era emerso nell'aprile 2018 all'istituto Bagatti Valsecchi di Varedo dove una maestra di asilo era stata arrestata con l'accusa di maltrattamenti nei confronti dei bambini. La donna, a settembre dello stesso anno, aveva patteggiato una condanna a 2 anni e quattro mesi di reclusione con interdizione dai pubblici uffici.