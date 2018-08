Bambino di 5 anni rischia di annegare in piscina: gravissimo, portato in ospedale

Un bimbo di 5 anni lotta tra la vita e la morte dopo aver rischiato di annegare, all'ora di pranzo di venerdì 17 agosto, in una piscina di Burago di Molgora (Brianza), in via Turati.

L'allarme è scattato intorno alle 13. Il piccolo era in compagnia dello zio. Dopo averlo visto in difficoltà, gli assistenti bagnanti hanno immediatamente praticato le manovre di rianimazione al piccolo mentre, dalla centrale operativa del 118, veniva allertata un'ambulanza dell'Avps di Vimercate, giunta insieme a un'automedica. Il bambino è stato intubato e trasportato all'ospedale di Bergamo.

L'impianto è stato chiuso. Sul posto anche i carabinieri per accertare cosa è avvenuto.