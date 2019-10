Bimbo di 8 anni salta dalla finestra per uscire dall'aula: soccorsi a scuola a Desio

Voleva andarsene dall'aula e ha pensato di uscire da una finestra. E così, approfittando di un momento in cui probabilmente le insegnanti non lo stavano guardando, si è sottratto al controllo ed è uscito dalla classe, saltando dalla finestra situata al piano terra. E' successo nella tarda mattinata di giovedì, a Desio, all'interno della scuola primaria di via Dolomiti.

Il piccolo, 8 anni, è stato soccorso dal personale del 118 giunto a scuola con un'ambulanza e un'automedica preallertate in codice giallo. Insieme ai sanitari inviati sul posto dall'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza in via Dolomiti sono giunti anche i carabinieri della compagnia di Desio che hanno effettuato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Secondo quanto al momento reso noto, pare che il bimbo volesse allontanarsi dalla struttura e abbia pensato di "evadere" dalla finestra. Nella fuga qualcosa è andato storto e nel tentativo di uscire dalla finestra sarebbe finito a terra. Un'ambulanza ha trasferito il piccolo, quasi illeso, in codice verde all'ospedale San Gerardo di Monza in codice verde.