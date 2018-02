Malviventi fanno saltare bancomat e seminano chiodi per chiudere le strade

Hanno assaltato il bancomat della filiale del Credito Artigiano di via Roma a Caponago e per agire indisturbati e far saltare la cassa senza essere interrotti i rapinatori hanno messo in atto un piano studiato nei minimi dettagli, chiudendo tutte le vie di accesso limitrofe fino a cento metri dallo sportello.

E' successo nella notte di sabato quando intorno alle quattro un forte boato ha risvegliato i residenti della zona. Secondo i primi dettagli emersi pare che ad entrare in azione siano state almeno cinque persone. I malviventi per colpire il bancomat e fuggire con il bottino hanno chiuso tutte le strade limitrofe disseminando lungo via Roma ma anche in via Verdi e via De Gasperi dei grossi chiodi "minando" di fatto le vie di accesso alla banca fino a cento metri dallo sportello. Dopo aver svuotato la cassa i rapinatori sono fuggiti via con un bottino che ancora non è stato quantificato ma risulta essere ingente, con diverse decine di migliaia di euro sottratte.

Immediatamente sul posto sono accorsi i carabinieri della compagnia di Vimercate che hanno dovuto fare i conti con i chiodi disseminati dai rapinatori che hanno causato la foratura dei pneumatici alla vettura di servizio. I carabinieri ora indagano per risalire agli autori del colpo.