Colnago, furto al bancomat: malviventi in fuga con cinquantamila euro

Ignoti malviventi nella notte hanno messo a segno un furto allo sportello bancomat della filiale UBI Banca di Colnago, in via Silvio Pellico.

I ladri si sono serviti di un mezzo pesante, forse un furgone, per abbattere le vetrate della filiale e accedere al bancomat, che è stato caricato sul veicolo e portato via dai malviventi che hanno agito indisturbati nella notte di sabato.

L'allarme è scattato intorno alle 4 e sul posto sono accorsi i carabinieri della compagnia di Vimercate che ora indagano per risalire ai responsabili dell'accaduto. Secondo una prima stima il bottino ammonterebbe a circa cinquantamila euro.

Nella stessa notte, i carabinieri di Vimercate hanno arrestato a Cologno Monzese quattro uomini subito dopo un furto allo sportello bancomat della UBI Banca di viale Lombardia, nel comune milanese. In questo caso i malviventi si erano serviti di esplosivo per far saltare la cassa e fuggire con il denaro. Tra i due colpi, al momento, gli inquirenti tendono ad escludere qualsiasi possibile connessione.