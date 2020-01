"C'è una bandiera dell'Isis alla finestra": ma era quella dei pirati nella cameretta di una bimba

Una bandiera dei pirati scambiata per il simbolo dell'Isis e il gioco di una bimba di undici anni interrotto dai carabinieri. Pomeriggio movimentata sabato in via Edison a Sesto San Giovanni. Intorno alle 18 qualcuno ha chiamato i carabinieri segnalando che da una finestra di un palazzo era stata esposta una bandiera con il simbolo dell'Isis. In realtà era solo una bandiera dei pirati: un teschio con due ossa incrociate.

I militari del Radiomobile sono arrivati sul posto per verificare la segnalazione e hanno suonato alla porta dell'appartamento da dove sventolava il drappo. A esporre la bandiera era stata una bambina di undici anni che stava giocando ai pirati. E inevitabilmente dopo la preoccupazione per un possibile messaggio terroristico è sfociata una risata.