Bar non chiude alle 18 e non rispetta ordinanza sul Coronavirus: scatta la denuncia

Non ha rispettato il "coprifuoco" imposto dall'ordinanza regionale sull'emergenza Coronavirus e ha tenuto aperto il suo locale oltre l'orario consentito. E per questo un cittadino cinese residente ad Arcore è stato denunciato dai carabinieri e ora rischia fino a tre mesi di carcere.

I militari intorno alle 19 di lunedì 24 febbraio si sono presentati in un bar-tabacchi a Carate Brianza: il locale non solo era ancora parto ma all'interno c'erano ancora quattro clienti. Come previsto dal documento con le disposizioni per il contenimento del contagio da Covid-19, il locale avrebbe dovuto chiudere alle 18. I carabinieri hanno proceduto alla chiusura forzata del bar e per l'uomo è scattata una denuncia.