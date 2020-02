Alcol ai minori, chiuso un bar in via Bergamo

La polizia locale di Monza ha notificato un provvedimento di sospensione dell'attività a un locale di via Bergamo. Il bar dovrà abbassare la saracinesca per 15 giorni su disposizione del provvedimento emesso dal prefetto di Monza in seguito ai controlli effettuati dagli agenti del comando di via Marsala che hanno accertato che all'interno dell'attività veniva somministrato e venduto alcol a minorenni.

Per il locale monzese, in seguito ai controlli disposti dal Nucleo di polizia annonaria, è scattata anche una multa di 333,33 euro.