"Troppi disordini": il questore di Milano chiude un locale in pieno centro a Desio

“Chiuso su disposizione del Questore di Milano”. Ha suscitato stupore la chiusura del Bar Principe di Corso Italia: uno dei locali più conosciuti a Desio. L’esercizio pubblico si trova a poche decine di metri dal Comune ed è frequentato dai politici locali. Venerdì scorso i carabinieri sono arrivati e hanno messo i sigilli al luogo pubblico, che tuttavia potrà già riaprire tra sette giorni.

Due le motivazioni del provvedimento: “frequentazioni controindicate” e “numerosi interventi per disordini al suo interno”. Il bar già due anni fa è stato al centro della cronaca, in particolare in occasione di alcuni arresti per droga. Prima era stata arrestata una coppia mentre spacciava fuori dal locale. Pochi giorni dopo un uomo sorpreso a vendere marijuana.