Licenza sospesa, chiuso per sette giorni un bar a Cesano Maderno

Chiuso per sette giorni il Bar Red Door in via Sardegna, a Cesano Maderno. Il locale si trova nel Villaggio Snia, a pochi passi dalla stazione ferroviaria.

Il titolare è un 38enne di Cesano Maderno. A lui i carabinieri della Tenenza locale hanno notificato il provvedimento di sospensione della licenza disposto dal Questore di Milano Marcello Cardona ai sensi dell'articolo 100 del Tulps. Le serrande del locale resteranno dunque abbassate a causa delle troppo frequenti risse verificatisi nei pressi del locale che hanno portato più volte i carabinieri a intervenire di cui l'ultima lo scorso marzo che ha portato all'arresto di un 40enne di Seveso che aveva aggredito anche i carabinieri.

Tra le ragioni che hanno fatto scattare il provvedimento anche la presenza di pregiudicati.