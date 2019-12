Scende dall'auto per togliere il telo sul parabrezza ma resta incastrata con la testa nella portiera: soccorsa donna

Aveva fretta. E’ salita e ha acceso l’auto senza togliere il telo antigelo sul parabrezza. Quando è scesa per toglierlo, l'automobilista - una donna di 47 anni - non si è accorta che il motore era rimasto acceso e il cambio in folle. Così la vettura, una vecchia Fiat Grande Punto, l’ha travolta, andando a finire la sua corsa contro un cancello. La porta si è piegata, e la testa dell’automobilista è rimasta incastrata tra la lamiera e il tettuccio. L’incidente è accaduto mercoledì mattina in via Verga, a Barlassina.

E’ stata la stessa automobilista a riuscire a chiamare i soccorsi, con il telefono cellulare, prima di perdere i sensi, a causa del dolore e di un principio di soffocamento. Per fortuna gli agenti della polizia locale di Barlassina e i carabinieri di Seregno sono arrivati in tempo.

La donna è stata soccorsa dal personale sanitario che l’ha trasferita in ospedale a Saronno.