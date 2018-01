Barlassina, falsi tecnici "smascherati" dagli errori di grammatica

"Vi preghiamo portata di mano ? delle ultime fatture di luce&gas. Vi ringraziamo per la collaborazine".

Troppi errori e un italiano decisamente claudicante in un documento che si spacciava come «ufficiale» dell’Enel, spuntato alle porte di numerosi condomini di Barlassina.

Così, i residenti insospettiti hanno chiamato i carabinieri. E pure l’Enel, che ha subito preparato una smentita ufficiale: "Non usiamo queste modalità di contatto con i clienti. Inoltre, sul documento manca la firma e il timbro ufficiale".

Fallito il piano, alcuni tecnici dell’Enel ci hanno provato lo stesso a presentarsi, ma sono stati smascherati e messi in fuga dai residenti. E ora i carabinieri stanno cercando di far luce sulla vicenda: i militari della compagnia di Seregno, sempre in prima linea contro le truffe, hanno avviato le indagini.