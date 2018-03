Barlassina, scoperta una carrozzeria abusiva: denunciato un 50enne, il titolare

Un carrozziere dai prezzi convenientissimi, ma era illegale. Scoperto dai carabinieri di Seregno venerdì un riparatore di auto non autorizzato. L’officina era alla periferia di Barlassina. In un capannone abusivo lavoravano un 50enne italiano già noto alle forze dell’ordine e tre aiutanti di nazionalità marocchina.

I prezzi erano bassissimi e tra i clienti c’era la coda: in attesa di essere “sistemate” c’erano 12 auto. Lo stabile, da anni in disuso, era inoltre pericolante. Gli addetti infine non si limitavano a riparare le vetture, ma smontavano pezzi di carrozzeria, interni e motori, con ogni probabilità per rivenderli come pezzi di ricambio. L’attività era ignota all’agenzia delle entrate. Il titolare è stato denunciato per esercizio abusivo della professione in concorso.