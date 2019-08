Fa il bagno nell'Adda e batte la testa, 40enne soccorso in elicottero

Due ragazzi in ospedale dopo aver rischiato di annegare tra le acque del fiume Adda a Cassano e un 40enne soccorso dall'elicottero in Brianza, a Cornate. Pomeriggio di lavoro intenso per i sanitari del 118 che, verso le 17, con l'ausilio dell'elisoccorso, sono intervenuti lungo il fiume a Cornate d'Adda all'altezza di via XXV Aprile, a ridosso della centrale idroelettrica.

Secondo una prima ricostruzione un uomo di circa 40 anni avrebbe riportato un trauma cranico dopo essersi tuffato per un bagno nonostante la presenza del divieto di balneazione nel tratto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri insieme al 118 che ha trasferito in codice giallo l'uomo all'ospedale San Gerardo di Monza.