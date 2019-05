Silvio Berlusconi ricoverato in ospedale al San Raffaele di Milano per una colica

Silvio Berlusconi è stato ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano nella mattinata di martedì 30 aprile per una colica renale acuta, stando a quanto hanno fatto sapere fonti di Forza Italia. Al momento non sono note le sue condizioni di salute e nemmeno il motivo del ricovero.

L'ex presidente del Consiglio aveva in programma nel pomeriggio un incontro e poi una conferenza stampa a Villa Gernetto, a Lesmo, per la presentazione dei candidati di Forza Italia. Berlusconi avrebbe comunque assicurato la sua presenza, ripromettendosi di raggiungere i candidati appena i controlli saranno terminati per prendere parte alla manifestazione.

Silvio Berlusconi in ospedale

Al momento il Cavaliere è ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano, lo stesso nosocomio dove era stato operato a cuore aperto nel giugno 2016. Recentemente Berlusconi, 82 anni, si era sottoposto a controlli di routine e lo scorso marzo era stato operato d'urgenza, sempre nell'ospedale milanese, per un'ernia inguinale incarcerata: l'intervento - avevano confermato dalla struttura - era perfettamento riuscito.