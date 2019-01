La porta dell'asilo di Bernareggio cade addosso a due bidelle: finiscono in ospedale

Due bidelle di 42 e 46 anni al pronto soccorso e una porta distrutta. È il bilancio di un incidente avvenuto nel pomeriggio di martedì 29 gennaio all'asilo Gianni Rodari di via Morselli a Bernareggio: intorno alle 13.45 una porta della struttura è rovinata addosso a una donna, l'altra per aiutarla ha subito delle contusioni.

Inizialmente le loro condizioni sembravano serie, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza in codice giallo. Entrambe sono state soccorse e trasportate in codice verde al pronto soccorso di Vimercate per gli accertamenti del caso.

Non è ancora chiaro cosa abbia causato l'incidente, sul posto sono intervenuti sia i carabinieri che gli agenti della polizia locale. Il primo cittadino di Bernareggio Andrea Esposito ha disposto la chiusura del plesso scolastico per permettere ai tecnici di passare al setaccio i serramenti che erano stati installati a ottobre 2018.