Bernareggio, 54enne precipita dal tetto di un capannone: soccorso dopo caduta da 7 metri

E' precipitato per circa sette metri, cadendo dal tetto di un capannone. Grave infortunio sul lavoro nella mattinata di mercoledì 6 maggio a Bernareggio, in Brianza. Un uomo di 54 anni, operaio in servizio per una ditta di Milano impegnata in alcuni lavori di ristrutturazione in un capannone in via Monte Grappa, per cause ancora in corso di accertamento è caduto al suolo mentre era al lavoro sul cestello di una gru.

L'allarme è scattato intorno alle 11.30 e insieme a un'ambulanza la Centrale Operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha inviato sul posto anche l'elisoccorso. L'uomo è stato intubato e trasferito in codice rosso, in gravissime condizioni, all'ospedale Niguarda di Milano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Vimercate insieme agli agenti della polizia locale di Bernareggio che sono al lavoro per ricostruire con esattezza la dinamica dell'infortunio.