Bernareggio, coppia in ospedale per intossicazione da monossido di carbonio

Soccorsi in azione nella notte a Bernareggio. L'allarme è scattato in un'abitazione di via Libertà quando due coniugi - sessantacinque anni lui e sessanta lei - hanno manifestato i sintomi di una sospetta intossicazione da monossido di carbonio.

Nell'appartamento sono intervenuti i vigili del fuoco insieme ai carabinieri e al personale del 118 che ha soccorso la coppia e ha trasferito i due all'ospedale di Vimercate in codice giallo.

Secondo quanto al momento emerso dai primi accertamenti pare che all'origine dell'accaduto ci sia l'intasamento della canna fumaria del camino a legno dell'abitazione.

I soccorsi nella notte sono intervenuti anche a Vimercate, in centro città. Qui sono state soccorse madre e figlia di 50 e 14 anni che presentavano sintomi di una sospetta intossicazione da monossido di carbonio che si è però rivelata un falso allarme. Le due donne sono state soccorse e visitate al Pronto Soccorso dell'ospedale di Vimercate: mentre per l'adolescente il personale sanitario ha tassativamente escluso la contaminazione da monossido di carbonio, sui valori della madre sono ancora in corso accerrtamenti.