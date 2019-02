Besana, sorpresi mentre manomettono un bancomat per clonare le carte: arrestati

Prima l'allarme, poi le manette. Sono stati arrestati dai carabinieri i due ladri che all'alba di lunedì 25 febbraio stavano cercando di manomettere il bancomat dell'Intesa San Paolo di via Roma a Besana in Brianza.

I due, come riferito dai carabinieri del comando provinciale di Milano, sono stati sorpresi intorno alle 5 del mattino mentre cercavano di manomettere lo sportello: stavano smontando e rimontando diverse parti del bancomat per inserire degli strumenti informatici in grado di clonare le carte.

A bordo della loro auto sono stati trovati un trapano, un rotolo da carta da parati oltre a due computer, schede sd. Per loro l'accusa è di tentato accesso abusivo. Sistema informatico con uso della violenza e di installazione di apparecchiature per intercettare comunicazione informatiche. Per loro sono scattate le manette e sono ristretti nel carcere di Monza.