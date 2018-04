Incendio a Biassono, fiamme a Cascina Canova: a fuoco dieci auto

Dieci auto a fuoco nella notte in località Cascina Canova a Biassono.

E' questo il bilancio dell'incendio, che per fortuna non ha avuto conseguenze più gravi, divampato nella notte del 24 aprile nel comune brianzolo. Sul posto, subito dopo l'allarme lanciato dai residenti, sono intervenuti i vigili del fuoco con diverse squadre e i carabinieri della stazione cittadina.

I pompieri hanno lavorato a lungo per estiguere le fiamme e l'alta colonna di fumo si è alzata in cielo ed è stata visibile anche a distanza. Nell'incendio sono stati distrutti dieci veicoli, tutte auto private di proprietà dei residenti.

Al momento non sono note le cause all'origine del rogo e sono in corso le indagini dei carabinieri della compagnia di Monza per far luce sull'episodio.