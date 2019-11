Incidente sul lavoro in fabbrica a Biassono, operaio si ferisce alla mano con la fresa

Prima l'incidente sul lavoro, poi la corsa all'ospedale a sirene spiegate. È stato accompagnato al pronto soccorso della Multimedica di Sesto con una ferita alla mano destra l'operaio di 53 anni che nella mattinata di martedì 19 novembre è rimasto ferito in una nota fabbrica di lampade in via Padania a Biassono.

Tutto è accaduto intorno alle 8.15, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia locale, sul posto per i rilievi, ma stando a una prima ricostruzione l'operaio, italiano, si sarebbe ferito mentre utilizzava una fresa all'interno dello stabilimento. Secondo quanto trapelato pare che il macchinario gli abbia ferito quattro dita della mano destra: dall'indice al mignolo; il taglio più profondo è sul dito medio.

Soccorso dai sanitari del 118, intervenuti sul posto con un'ambulanza e un'automedica, è stato accompagnato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Multimedica di Sesto San Giovanni.