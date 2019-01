Incidente sul lavoro in fabbrica a Biassono, operaio precipita nel vuoto: gravissimo

Avrebbe perso l'equilibrio ed è precipitato al suolo. Terribile incidente sul lavoro nel tardo pomeriggio di lunedì 14 gennaio in un'azienda che produce materassi in via Alberto da Giussano a Biassono. Vittima dell'incidente un uomo di 47 anni, ricoverato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo di Monza.

Tutto è accaduto un attimo dopo le 18, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'uomo, secondo una prima ricostruzione, sarebbe precipitato a terra da un soppalco da un'altezza di circa quattro metri. Sono subito scattati i soccorsi e la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. il 47enne è stato stabilizzato e accompagnato al San Gerardo dove è stato ricoverato in prognosi riservata.

Non è ancora chiara l'esatta dinamica dell'incidente, per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Biassono.