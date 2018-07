Monza, sorpresi con tronchesi e tenaglie vicino alle rastrelliere del Parco: bloccati

Avevano con loro un tronchese e una tenaglia, probabilmente erano interessati ad alcune biciclette parcheggiate vicino all'ingresso del Parco di Monza, ma sono stati fermati e identificati dagli agenti del Nost (Nucleo operativo sicurezza tattica) del Comando della polizia locale di Monza. L'epilogo? Una denuncia per possesso di arnesi atti allo scasso e per non aver rispettato un foglio di via. È successo nel pomeriggio di domenica 22 luglio, nei guai due italiani di 44 e 37 anni.

I vigili urbani, come riportato in una nota diramata dal comando di via Marsala, li hanno fermati mentre si aggiravano con fare sospetto tra le rastrelliere per le biciclette. Durante la perquisizione sono saltati fuori gli strumenti mentre durante gli accertamenti sulle loro generalità è emerso che il 37enne non aveva rispettato il foglio di via.

Foto, Gli arnesi sequestrati