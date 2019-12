La prima Santa Barbara dei vigili del fuoco nel comando provinciale di Monza: i numeri dell'emergenza

Il comando provinciale dei vigili del fuoco di Monza e Brianza festeggia per la prima volta Santa Barbara. La ricorrenza, oltre a un momento significativo per il corpo, è stata anche un'occasione per fare un bilancio dell'attività svolta nel corso dell'anno.

Dal 1 gennaio al 30 novembre 2019 a Monza e in Brianza sono stati effettuati 4.601 interventi di soccorso tecnico urgente 1733 dei quali partiti da Monza. Per numero di emergenze segue l'impegno del distaccamento di Desio (1.117), Seregno (857) e Lissone (633).

Guardando ai dati relativi ai comuni di intervento invece più della metà delle richieste di soccorso arrivano dalle città più popolose della provincia. In particolare quasi il 20% degli interventi viene svolto all’interno dei confini del comune di Monza.

Oltre duemila interventi hanno interessato emergenze di soccorso e salvataggio, 1.732 sono le uscite che si sono registrate per incendi ed esplosioni, poco più di quattrocento gli interventi per apertura porte e 403 le chiamate per supporto in incidenti stradali. Tra tutte le richieste di intervento figuarno anche 36 chiamate per falso allarme.

Velocità. Questa la priorità quando al centralino arriva una chiamata per una richiesta di emergenza. Più di un terzo degli interventi trova soluzione entro un’ora. Il 25% del totale degli interventi (1636) è stato risolto in 15 minuti, solo l'1,07% del totale delle richieste (70 interventi circa) hanno richiesto più di cinque ore per essere completato.

Martedì 8 ottobre 2019 inoltre nel nuovo comando provinciale dei vigili del fuoco di Monza è stato ufficialmente aperto al pubblico l'Ufficio Prevenzione Incendi.