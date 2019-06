Bimba di un anno resta bloccata in auto sotto il sole, soccorsi in azione in un parcheggio

E' rimasta chiusa in auto, sotto il sole rovente, bloccata nell'abitacolo per errore. Attimi di paura giovedì mattina a Monza, in un parcheggio di via Della Minerva, a ridosso dell'istituto Mosè Bianchi.

Mentre la mamma stava caricando la piccola sul seggiolino ed era fuori dall'auto, la bambina, un anno circa, mentre teneva le chiavi tra le mani, ha per sbaglio azionato il pulsante di chiusura automatizzata e la vettura si è chiusa. Immediatamente la donna ha chiesto aiuto e a liberare la piccola dall'abitacolo, dopo minuti di apprensione, ci ha pensato un passante che è intervenuto prima dell'arrivo dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine sul posto.

L'uomo ha infranto il vetro del lunotto posteriore dell'utilitaria, riuscendo ad aprire una portiera e liberare la piccolina. Nel parcheggio sono giunti anche i vigili del fuoco di Monza insieme ai carabinieri e ai soccorsi del 118 intervenuti con un'ambulanza per prestare assistenza sanitaria alla bimba che, fortunatamente, a parte lo spavento, ora sta bene.

La bambina è stata trasferita in ospedale in codice verde. Martedì pomeriggio un episodio analogo era avvenuto a Vimercate, con una bimba di circa un anno rimasta chiusa in auto sotto il sole dopo aver azionato per sbaglio la chiusura dal pulsante del telecomando con cui stava giocando mentre la mamma la caricava a bordo.