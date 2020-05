Concorezzo, bimba di due anni cade da balcone di casa

Una caduta da alcuni metri di altezza dal balcone di casa. Una bambina di due anni è stata soccorsa dal personale del 118 nella serata di mercoledì a Concorezzo, in via Da Vinci.

Nel comune brianzolo è atterrato l'elisoccorso del 118 e sul posto sono giunti anche i carabinieri della compagnia di Vimercate e un'ambulanza. L'elicottero è atterrato nel campo da calcio della Gsd Concorezzese e la piccola è stata trasferita d'urgenza - in gravissime condizioni e in pericolo di vita - in ospedale a Bergamo dove è stata ricoverata in prognosi riservata a causa di una emoraggia cerebrale. La dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri e, secondo quanto al momento ricostruito, la bimba sarebbe sfuggita al controllo della madre che era intenta a preparare la cena mentre il fratello, 14 anni, stava guardando la televisione.

Sempre a Concorezzo nella serata di mercoledì si è verificato un brutto incidente stradale lungo la strada provinciale Monza-Trezzo. Il sinistro ha coinvolto un'auto e una moto e ad avere la peggio è stato un 51enne che è stato soccorso da una ambulanza in codice rosso e trasferito all'ospedale San Gerardo di Monza.