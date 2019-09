Bimbo apre candeggina al supermercato e se la versa addosso: paura a Villasanta

Ha preso una bottiglia di candeggina e l'ha aperta, forse per gioco, versandosela addosso. Paura nella serata di lunedì 2 settembre a Villasanta, tra le corsie del centro commerciale Il Gigante.

Nel punto vendita sono intervenuti i soccorsi del 118 con un'ambulanza insieme ai carabinieri della compagnia di Monza. Secondo quanto ricostruito, un bambino di tre anni sarebbe venuto in contatto con della candeggina, aprendo una confezione e versandosela sui vestiti.

In via precauzionale il piccolo è stato accompagnato in ambulanza all'ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo per una presunta intossicazione. Il piccolo, che risulta essere fuori pericolo di vita, non avrebbeperò ingerito la sostanza. Insieme a lui c'era la nonna.