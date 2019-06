Emergenza caldo in città, consumi alle stelle: black out a Monza

Troppo caldo in città, condizionatori accessi, sovraccaricamento delle linee elterriche e black out. Nella tarda serata di giovedì e nella notte di venerdì alcune zone della città sono rimaste senza corrente a causa di black out localizzati dovuti al forte consumo di energia elettrica.

A rassicurare i cittadini e spiegare quanto stava accadendo, con un messaggio sulla pagina Facebook istituzionale dell'ente, è stato il comune di Monza.

"Da qualche ora sono segnalati diversi episodi di blackout localizzati a "macchia di leopardo" in città. Tutte le squadre di E-distribuzione sono in campo per limitare il disagio, considerando che il forte consumo di energia elettrica sta mettendo alla prova la rete. L'invito a tutti i cittadini, in collaborazione con i tecnici della Protezione Civile di Monza, è di contribuire a limitare il più possibile i consumi, magari alzando di poco il termostato dei condizionatori accesi".

Poco prima di mezzanotte E_Distribuzione aveva inviato sul posto tutte le squadre operative per ripristinare al più presto il servizio. L'invito, nonostante l'emergenza caldo, è di ridurre il più possibile i consumi.