Blitz della polizia locale nell'area abbandonata dell'ex convento Buon Pastore a Monza

Blitz della polizia locale nell’area dell’ex convento Buon Pastore, in centro città, abbandonata da oltre vent’anni. Mercoledì mattina sei agenti del comando di via Marsala, dopo aver raccolto la querela della proprietà, sono entrati nell’area abbandonata tra via Cavallotti e via Pellettier.

Gli agenti hanno sorpreso nell’ex convento due giovani che per sfuggire al controllo hanno tentato di arrampicarsi su una impalcatura che delimita uno degli edifici più datati del complesso. I due, subito convinti a scendere dagli agenti, sono stati identificati e denunciati: si tratta di due cittadini marocchini di 21 e 20 anni, privi di documenti: dovranno rispondere di invasione di edifici privati e di violazione alla normativa sull'immigrazione.

Durante il sopralluogo gli agenti hanno trovato due biciclette. Una di queste aveva inciso sul telaio il codice fiscale che i ladri avevano tentato inutilmente di cancellare. Ciò ha consentito di restituire la bicicletta al legittimo proprietario. L’altra bicicletta, invece, sarà pubblicata sulla pagina Facebook @bicicletteritrovatemonza, dove si trovano le bici rubate o smarrite, accompagnate da un codice di riferimento. In questo modo i proprietari possono controllare se la loro bicicletta è tra quelle recuperate dagli agenti (sono 37 le biciclette pubblicate sulla pagina FB).

“L’intervento della Polizia Locale – spiega l’Assessore alla Sicurezza Federico Arena – è la risposta a diverse segnalazioni di residenti che dalla fine di marzo sostenevano che all’interno dell’area ci fosse la presenza di persone non autorizzate. Le aree dismesse non sono terra di nessuno. Sona spazi dove, come nel resto della città, il controllo da parte della Polizia Locale è alto, anche grazie alla collaborazione dei proprietari delle aree e dei cittadini”.

