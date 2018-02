Trenta presunti abusi edilizi e stoccaggio di rifiuti: blitz della polizia locale in via Rosmini

Sono una trentina i presunti abusi edilizi su cui sta conducendo accertamenti la polizia locale di Monza in via Rosmini, nell'area dove risiedono alcune famiglie di origine sinti. Tra questi gestione illecita di rifuti, con stoccaggio e trattamento di materiali ferrosi e di rame di provenienza incerta, scarichi non a norma di acque reflue provenienti dalle case e allacciamenti abusivi a contatori e furto di energia elettrica.

Il blitz è scattato nella giornata di giovedì quando la polizia locale di Monza, con quattro pattuglie, è intervenuta nel complesso insieme ai tecnici dell'Enel.

Nell’area, che al momento è stata parzialmente posta sotto sequestro giudiziario, è stata verificata la presenza di una dozzina di nuclei familiari di origine Sinti ed è stata accertata una gestione illecita di rifiuti, con la presenza di ferro e rame di provienienza incerta: il materiale rinvenuto - tra cui circa 100 kg di rame - è ora posto sotto sequestro.

Gli agenti hanno accertato inoltre la presenza di una trentina di probabili abusi edilizi da definire con ulteriori approfondimenti, così come gli scarichi di acque reflue domestiche provenienti dagli edifici.

I tecnici di Enel hanno riscontrato a loro volta la manomissione dei sigilli dei contatori e il conseguente furto di energia elettrica, stimando consumi per un valore tra i 10.000 e i 15.000 euro. Gli agenti della Polizia Locale stanno terminando gli accertamenti per verificare le ipotesi di reato: circa dieci persone probabilmente saranno indagate.