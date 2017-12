Allerta inquinamento anche a Monza, attive fino a lunedì 1 gennaio le misure antismog

Inquinamento e concentrazioni di Pm10 oltre i limiti. Per questo motivo Regione Lombardia ha disposto l'entrata in vigore nei comuni aderenti sopra i 30mila abitanti delle limitazioni previste dall’accordo di programma del bacino padano adottato il 9 giugno scorso dalla Regione Lombardia con Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna e il Ministero dell’ambiente.

I divieti a Monza

A Monza fino a lunedì 1 gennaio 2018 (inizialmente le misure erano previste fino al 28 dicembre), saranno attive le misure antismog di primo livello che prevedono l'estensione del divieto di circolazione anche (oltre alle limitazioni permanenti fino dal 1 ottobre al 31 marzo dei veicoli inquinanti) alle autovetture diesel private Euro 3 e Euro 4 dalle 8.30 alle 18.30 e ai veicoli commerciali diesel fino alla classe Euro 3 dalle 8.30 alle 12.30. E' vietato inoltre l'utilizzo di camini aperti e camini chiusi e stufe con classe emissiva inferiore alle 3 stelle (se in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), divieto di combustioni all’aperto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio, scopo intrattenimento, etc…), divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso e di spandimento dei liquami zootecnici.

Negli esercizi commerciali e nelle abitazioni vige l'obbligo di riduzione della temperatura a 19°. A Monza secondo le rilevazioni ufficiali registrate da Regione Lombardia e riportate sul portale dedicato relativo all'Accordo Aria, i livelli di smog sono stati oltre la soglia massima consentita di 50micrgrammi/metrocubo dal 19 dicembre al 24 dicembre. Nella giornata di Natale invece il dato si è abbassato a 40.3.

Blocco veicoli inquinanti a Milano

Misure antismog attive anche a Milano dopo il superamento del limite di 50 microgrammi per metro cubo delle polveri sottili PM10 registrato dalle centraline ARPA. "Tutti i giorni, festivi compresi, dalle 8:30 alle 18:30" - rendono noto dal comune di Milano - "è vietata la circolazione ai veicoli per il trasporto persone alimentati a gasolio fino alla classe 4 compresa. Vietati anche, dalle 8:30 alle 12:30, i veicoli per il trasporto merci alimentati a gasolio fino alla classe 3 compresa". Non è possibile utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa con prestazioni al di sotto della classe 3 stelle; non è consentito utilizzare sistemi di riscaldamento a legna, accendere falò, barbecue, fuochi d’artificio ed è obbligatorio ridurre di 1 grado centigrado la temperatura all’interno delle abitazioni.

Le misure resteranno attive fino a quando ARPA non certificherà l’abbassamento dei valori del PM10 per due giorni consecutivi sotto i 50 microgrammi.